Podiumbouwers komen om in het werk: 'Kleine evenementen kunnen misgrijpen'

Stoere mannen met helmen zijn in de Brabanthallen in Den Bosch druk met de opbouw van het podium voor 'De foute party' van Qmusic. Er wordt hard doorgewerkt want dinsdagavond moet de klus af zijn. Woensdag wacht alweer een nieuwe klus, een R&B evenement in De Kuip in Rotterdam. De podiumbouwers van evenementenbedrijf AXIS uit Eindhoven komen om in het werk en hebben te weinig mensen: "Het is een chaos", zegt podiumbouwer Mark Snoeijen.

"Druk, chaotisch, maar wel hartstikke fijn dat het weer kan", zegt Mark, na het coronatijdperk waarin alles stil lag. Hij heeft het drukker dan ooit. Iedereen wil er weer op uit en het stikt van de evenementen. De drukte zorgt voor lange dagen, veel klussen tegelijk en, zoals in bijna alle beroepsgroepen op dit moment, te weinig mensen. Steeds vaker moeten de podiumbouwers nee verkopen. "Veel mensen zijn tijdens corona in de bouw gaan werken en die blijven daar nu", zegt Mark.

Opbouw podium Brabant Hallen

"Voor deze zomer zitten wij al behoorlijk vol. We moeten heel vaak nee verkopen momenteel. Vaste klanten willen we nog wel bedienen, maar nieuwe klanten dat is totaal onmogelijk", vertelt Mark. Als hij nee moet verkopen, kunnen organisatoren van evenementen nog aankloppen bij andere podiumbouwers. "Maar wij merken dat het overal enorm druk is", zegt Mark.

"Kleinere evenementen kunnen in de problemen komen."

Hij verwacht dat deze zomer enkele evenementen niet door kunnen gaan, simpelweg omdat er geen mensen zijn te vinden die de boel kunnen opbouwen. Ook is er een tekort aan beveiligers voor evenementen, geluid en licht mensen, kortom het schuurt en het kraakt in evenementenland. "De grote evenementen hebben meestal alles wel op tijd geregeld, maar de kleinere kunnen in de problemen komen", verwacht Mark. Het is lastig om op korte termijn mensen te vinden die mee podiums komen opbouwen. "Je hebt best wel wat ervaring nodig en de afgelopen twee jaar heeft niemand die ervaring op kunnen doen, dus dat is een probleem", zegt Mark.

De opbouw van het podium

Wie podiumbouwer wil worden, moet nogal wat kunnen. Mark somt op: "Je moet technisch onderlegd zijn, inzicht hebben in opbouwen en een goede mentaliteit hebben. Je moet hard kunnen en willen werken en niet bang zijn om lange dagen te maken." Het tempo ligt bovendien hoog. Mark en zijn mannen bouwen vaak meerdere evenementen op een dag op.

"Je komt 's ochtends met een groep aan bij een leeg weiland."