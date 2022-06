Zorgen bij de boeren van de toekomst: 'Maar wij blijven altijd nodig'

Is er nog toekomst voor jonge boeren, nu het kabinet de veestapel drastisch wil inkrimpen? Zeker wel, denken studenten Veehouderij aan de HAS Hogeschool in Den Bosch. Al sloegen de stikstofplannen van het kabinet vorige week wel in als een bom. "We worden voor de zoveelste keer het pispaaltje."

Voor Bram Romme, derdejaars student veehouderij, stond een toekomst op de boerderij allang vast. "Het is voor mij het mooiste wat er bestaat. Werken met levende dieren en tegelijkertijd zorgen dat iedereen in Nederland eten heeft. Het is gewoon mijn hobby geworden. Daarnaast zit het boerenleven al zo'n vierhonderd jaar in onze familie. Die traditie wil ik in stand houden." Toch is het maar de vraag hoeveel jaar Bram daar daadwerkelijk aan toe kan voegen, nu het kabinet een hoop boeren wil uitkopen om de stikstofuitstoot te verminderen. Maar bang voor de toekomst? "Nee, dat ben ik niet. Boeren zullen altijd hard nodig blijven. We moeten nou eenmaal blijven eten."

"Geef ons een kans."

Wel geeft Bram toe dat de plannen hard binnenkwamen. "Iedere boer ging van het ergste uit. Nou, dat is uitgekomen. En toch komt het als een teleurstelling." Over dat stikstofbeleid heeft de jonge boer trouwens wel een mening. "Onhaalbaar, onrealistisch en onwerkelijk. In plaats van het uitkopen van boeren, zouden ze zich in Den Haag meer moeten richten op innovaties. Wij kunnen er als nieuwe generatie zorgen voor andere oplossingen om die uitstoot terug te dringen. Geef ons een kans."

Bram hoopt dat de nieuwe generatie boeren de kans krijgt om te innoveren.

Met dat laatste is zijn studiegenoot Ido de Jong het volledig eens, al maakt hij zich iets meer zorgen over de toekomst van de boer. "Ik heb ontzettend veel zin om vooruit te gaan met het bedrijf van mijn ouders. Die manier van leven is zo mooi, dat kan ik niet omschrijven. Als mensen mij thuis bezig zien, zijn ze altijd onder de indruk van hoe gepassioneerd ik bezig ben. Maar het is nu wel allemaal wat onzeker geworden."

