Beruchte Eindhovense crimineel doodgeschoten voor zijn huis in Namibië

De Eindhovense crimineel Roland Masolijn is maandagmiddag vermoord voor zijn huis in Namibië. Dat bevestigen lokale autoriteiten in het land. De geboren Brabander was zijn auto aan het wassen, toen hij op klaarlichte dag werd doodgeschoten. Masolijn zat in Nederland jarenlang vast voor een moord en werd verdacht van betrokkenheid bij een verdwijning.

De 54-jarige Masolijn is een bekend figuur in de Nederlandse onderwereld en stond bekend onder de bijnaam 'Puntkop'. In 2001 werd de Brabander veroordeeld voor de moord op Michel Stuiver in Eindhoven, meldt het Eindhovens Dagblad. Ook was hij in beeld voor de verdwijning van een grote xtc-baron uit Nederweert.

De afgelopen drie jaar verbleef Masolijn in Namibië, waar hij samenwoonde met zijn vriendin. Volgens de lokale politiechef zou hij illegaal in het land verblijven met een verlopen verblijfsvergunning.

Twee kogels

Volgens de politiechef werd Masolijn maandagmiddag rond 16.00 uur net buiten de poort van zijn huis in de stad Swakopmund doodgeschoten. Eén kogel raakte hem in zijn rechterbil, de ander in zijn gezicht. Een voorbijganger vond hem even later in een plas bloed.

De dader sloeg na de moord direct op de vlucht, maar werd daarbij vastgelegd door verschillende bewakingscamera's. Lokale autoriteiten hebben die beelden verspreid, in de hoop de schutter snel te vinden.

In de auto van Masolijn vond de politie cocaïne, drie mobiele telefoons en voor een paar duizend Namibische dollar aan contact geld. Ook vond de politie 120 dozen vol kogels in een kluis.