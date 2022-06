112-nieuws: ongeluk op A58 bij Tilburg • vrouw op scooter aangereden

04.28

In de Ministerlaan en de Broerelaan in Eindhoven zijn dinsdagnacht auto's in vlammen opgegaan. In de Ministerlaan ging het om twee auto's, schuin tegenover elkaar. In de Broerelaan ging het om een auto en kon de brandweer voorkomen dat twee andere auto's op dezelfde oprit vlam vatten. In twee gevallen sloeg het vuur over naar een huis. Bij deze huizen was met zwarte verf een teken op de muur achtergelaten. Het gaat om het teken van milieuactivistengroep Extinction Rebellion.

LEES OOK: Symbolen achtergelaten op huizen waar op oprit auto's in vlammen opgaan