Boeren protesteren: hier draait het om vandaag

Boeren vanuit heel het land zijn onderweg naar het Gelderse Stroe om woensdagmiddag te demonstreren tegen de stikstofplannen van het kabinet. De organisatoren van de actiedag willen 'Den Haag de rug toekeren'.

Provincies moeten het komende jaar plannen maken om de doelen te halen. Vooral voor veehouders die in of pal naast beschermde gebieden een bedrijf hebben, is het zeer de vraag of ze daar kunnen blijven als de eisen van de minister blijven staan.

In beschermde natuurgebieden mag volgens de plannen vrijwel geen uitstoot meer zijn, direct daaromheen is volgens de minister een vermindering van zeventig procent noodzakelijk. Alleen dan gaat het volgens haar lukken om de stikstofbelasting op de natuur genoeg te verminderen.

'Risico dat natuur significant wordt aangetast'

In de wet is vastgelegd dat 74 procent van de natuur die als 'stikstofgevoelig' is aangemerkt in 2035 niet meer overbelast mag worden. Wetenschappers hebben zogeheten Kritische Depositiewaarde (KDW) vastgesteld. Als de hoeveelheid ammoniak en stikstofoxiden die waarden overschrijdt, bestaat het risico dat de natuur 'significant wordt aangetast'. Boze boeren vinden die waarden onrealistisch en willen dat ze uit de wetgeving worden geschrapt.

Verder vinden de betogers dat alle sectoren evenveel zouden moeten inleveren. Dat zegt het kabinet zelf ook te willen. Voor de industrie en het verkeer worden in de komende maanden plannen gemaakt om de uitstoot van stikstofoxiden te verlagen.

Begrip voor de boeren neemt toe

Het begrip voor boze boeren neemt toe, terwijl Nederlanders zich minder zorgen maken over de impact van stikstof op de natuur, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van dagblad Trouw.

Bijna de helft (45 procent) van de respondenten in het onderzoek zegt volledig achter de boerenprotesten te staan. In oktober vorig jaar was dit nog 38 procent. Donderdag debatteert de Tweede Kamer over de plannen van stikstofminister Christianne van der Wal.

De steun voor de boeren is vooral groot bij kiezers van rechtse partijen zoals Forum, BBB, PVV, SGP en Ja21. Opmerkelijk is dat ook bij veel linkse partijen, zoals de Partij voor de Dieren, GroenLinks en de PvdA het begrip voor de boze boer de afgelopen maanden iets is toegenomen. Maar bij deze partijen heeft de overgrote meerderheid nog altijd géén begrip voor demonstrerende boeren.