Wielrenners expres omvergereden: ‘Hij kwam op onze weghelft en gaf gas'

Wat een gezellige fietstocht moest zijn voor het goede doel, liep maandagmiddag compleet uit de hand. Een groep wielrenners kwam in Vlijmen in botsing met een auto. Een van de slachtoffers brak daarbij haar schouder. Volgens haar was het geen ongeluk maar reed de bestuurder opzettelijk in op de groep. Anoniem* doet ze haar verhaal, in de hoop dat iemand de dader herkent en dat meldt bij de politie. "Het is niet te verkroppen dat hij ermee wegkomt."

Lobke Kapteijns Geschreven door

Zo’n duizend fietsers deden maandag mee aan de Climate Classic. Een fietstocht van Cycling4Climate, waarmee aandacht wordt gevraagd voor de stijging van de zeespiegel. Ook de vrouw die is aangereden, deed mee aan deze fietstocht. Ze wilde die dag 125 kilometer fietsen van Breda naar Utrecht maar halverwege de tocht gaat het mis in Vlijmen.

"Het was zo’n harde klap dat de spiegel eraf vloog, dat móet hij gemerkt hebben."

De groep reed op de Vliedbergweg in Vlijmen. “We reden netjes langs de zijkant, we fietsten niet breed ofzo. De auto kon makkelijk passeren en had ook goed zicht op de weg. Maar op zo’n vijftig meter afstand geeft hij ineens gas en gaat op onze weghelft rijden. We probeerden als groep zoveel mogelijk uit te wijken, maar die auto raakt met zijn spiegel mijn schouder.” Wonder boven wonder valt de vrouw niet van haar fiets. De autospiegel is afgebroken bij de aanrijding, haar schouder is gebroken door de harde klap. De automobilist is doorgereden. De groep bleef geschrokken achter. Volgens de mede-wielrenners was het een zwarte Dodge RAM pick up, met twee mensen erin. Een man zat achter het stuur. Ze is ervan overtuigd dat hij dit met opzet deed. “Hij hoefde nergens voor uit te wijken, hij had geen enkele reden om mij te raken. Het was zo’n harde klap dat de spiegel eraf vloog, dat móet hij gemerkt hebben.”

"Ik heb twee kleine kinderen. Je raakt met zo’n aanrijding niet alleen mij."

Het ging volgens de vrouw te snel om ook maar iets te kunnen denken op het moment van de klap. “Ik kon niks doen. Ik dacht vooral: wat doet die gast! We stonden na afloop allemaal te vloeken en te tieren. Iedereen is er echt kapot van.” Ze wordt door een ambulance naar het ziekenhuis gebracht en heeft dezelfde dag nog aangifte gedaan bij de politie van poging tot doodslag. De autospiegel die achterbleef is in het bezit van de politie. Ze hoopt dat mensen de auto herkennen, en vooral als deze nu zonder spiegel rondrijdt. Ze moet er niet aan denken wat er was gebeurd als de auto haar met z’n bumper had geraakt. “Ik ben er vooral emotioneel heel erg kapot van. Dat iemand je dit aandoet. Ik heb twee kleine kinderen. Je raakt met zo’n aanrijding niet alleen mij. Het ergste vind ik misschien wel dat mijn vertrouwen in de mens compleet is geschaad.” De politie bevestigt het verhaal van de vrouw. Ze zijn op zoek naar de bestuurder en de zwarte Dodge RAM pick up. Ze doet momenteel uitgebreid sporenonderzoek en vraagt buurtbewoners die iets gezien hebben om zich te melden. Ook vraagt ze om camerabeelden met eventuele informatie met ze te delen.

Foto: Iwan van Dun/SQ Vision