Kittens gedumpt in afgesloten vuilniszak: ‘Wreed en onnodig’

De dierenambulance heeft dinsdagmorgen drie gedumpte kittens gevonden. De poesjes zaten in een afgesloten grijze vuilniszak. Ze werden gevonden bij de kruising tussen de Heesterseweg en Bedrijvenweg in Geffen. Sandra van de Rooij van dierenopvang Maasland snapt er niks van. “Het is toch van de zotte.”

Thijs den Ouden Geschreven door

De dierenambulance kreeg dinsdagochtend een melding van de drie kittens. “De dieren werden 's ochtends gevonden door een vrouw. Zij was pas 's avonds weer thuis en toen hebben we de dieren opgehaald", vertelt een medewerker van de Dierenambulance. Nadat de dierenambulance de poesjes had opgehaald, werden ze naar Dierenopvang Maasland gebracht. Daar worden ze verzorgd door Sandra van Rooij. “Het gaat goed met ze. Ze eten en drinken gewoon. Dus dat is fijn. Ze zijn wel onder de indruk, maar dat is ook niet zo gek natuurlijk.”

In de zoektocht naar een nieuw baasje, komen deze kittens gewoon in de standaardprocedure terecht. “De kittens worden eerst opgevangen bij een gastgezin van de opvang. Dan worden ze binnen twee weken door een dierenarts onderzocht, gevaccineerd en gechipt. Daarna gaan we opzoek naar een nieuw baasje.” De zoektocht naar een nieuw baasje vindt Sandra toch een beetje spannend en dat komt niet doordat niemand de kittens wil. Integendeel zelfs. “We zijn wel een beetje bang. Iedereen wil deze kittens een thuis geven, omdat er dit verhaal achter zit. Mensen vergeten alleen dat ze dezelfde verzorging nodig hebben als andere katten. Ze hebben niks speciaals omdat ze gedumpt zijn.”

