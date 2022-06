Ontsnapte tbs'er schoot in 2015 Tilburger dood, politie begint klopjacht

Sherwin Windster (27) die dinsdagavond ontsnapte uit een tbs-kliniek in Nijmegen, schoot in september 2015 in Tilburg Mick Pitai dood. Dat schrijft De Telegraaf. De andere ontsnapte tbs'er, Luciano Dijkman (24), ontsnapte in 2017 uit Den Hey-Acker in Breda.

De politie is dringend op zoek naar de twee tbs'ers. Ze ontsnapten dinsdagavond rond halfnegen uit de Pompekliniek in Nijmegen. "Onbekenden hebben met apparatuur een gat gemaakt in de omheining van de forensisch-psychiatrische kliniek", laat de politie weten.

Daarna zijn ze gevlucht in een witte Volkswagen Golf met zonnedak. "Meteen werd onder andere de politiehelikopter ingezet om de mannen op te sporen, maar tot nu toe is hun verblijfplaats onbekend. Een gespecialiseerd opsporingsteam van de politie, FastNL, is druk bezig met het onderzoek."

Afpersing en overval

Luciano Dijkman is in 2021 veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf en tbs onder dwang voor een gewapende overval. Sherwin Benshomin Windster is in 2019 veroordeeld tot vijf jaar en zes maanden gevangenisstraf en tbs voor een dubbele afpersing en een gewapende overval in Tilburg, waarbij Mick Pitai om het leven kwam.

