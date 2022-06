Negen uur wachten in de hitte voor de opera: ‘Thuis vinden ze mij gek’

Terwijl de laatste lampen worden gehangen en de instrumenten het podium op gaan, zitten de eerst fans al langs de Parade te wachten tot ze het plein op mogen. Donderdagavond is namelijk Opera op de Parade in Den Bosch. Gratis toegankelijk, maar iedereen moet wel zijn eigen stoel en een hapje en drankje meenemen.

Het is elf uur als Annet (80) en Els (81) hun stoeltjes neerzetten. “We zitten er helemaal klaar voor”, begint Els. “Hoe laat het hier begint, geen idee.” Dat weet Annet wel: “Om achter uur, en om vier uur mogen we het plein op.”

De twee dames moeten negen uur wachten tot het begin van de operavoorstelling. “We willen de plekjes die we elk jaar hebben, daar moet je iets voor over hebben. Maar ik vind er eigenlijk helemaal niks aan”, lacht Annet terwijl ze naar de opbouw kijkt. “Nu is het gewoon saai. Thuis denken ze ook dat ik gek geworden ben, maar ze weten als de opera hier is, dat ik er zit.”

De twee dames kijken enorm uit naar de avond. “Het lijkt dan alsof we in Italië zitten, zo met z’n allen op het plein en met de muziek.” En de temperaturen doen ook denken aan het buitenland: 31 graden en een brandende zon. Els heeft de nodige maatregelen genomen: “We hebben genoeg water bij ons en een paraplu tegen de zon. En voor straks een fles wijn met hapjes erbij.”