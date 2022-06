Duizenden euro's contant geld en hennepdrogerij gevonden, viertal opgepakt

Tijdens doorzoekingen heeft de politieduizenden euro's aan contant geld en een niet-actieve hennepdrogerij gevonden donderdagochtend. Vier mannen zijn opgepakt. De politie kwam hen op het spoor nadat er berichten waren onderschept in een onderzoek naar cryptotelefoons.

Er werden in totaal zeven panden doorzocht op plekken in Breda, Oosterhout en Etten-Leur. Behalve het geld en de hennepdrogerij werden daarbij ook telefoons, waardevolle spullen en voertuigen in beslag genomen.

De Ondersteuningsgroep van de politie Zeeland-West-Brabant hield maandagmorgen de vier verdachten aan in hun huizen in Breda en Oosterhout. De verdachten zijn twee 28-jarige mannen uit Breda, een 33-jarige man uit Breda en een 24-jarige man uit Oosterhout. Drie van de verdachten zijn broers van elkaar.

Cryptotelefoons

De politie kwam de mannen op het spoor door informatie die vorig jaar naar boven kwam uit een onderzoek naar communicatie via cryptotelefoons. Uit de chats is gebleken dat de mannen in 2020 strafbare feiten hebben gepleegd op het gebied van soft- en harddrugs en witwassen.