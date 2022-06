Miljoenen coronasteun voor profvoetbalclubs, Willem II moet terugbetalen

De Brabantse clubs in het betaalde voetbal hebben flink wat geld gekregen van de overheid als compensatie voor gemiste inkomsten door corona. Bij elkaar gaat het om meer dan vijf miljoen euro. Het gaat om de eerste NOW-regeling. PSV kreeg het meest: ruim 3,2 miljoen euro. Alleen Willem II krijgt uiteindelijk een lagere vergoeding dan het eerdere voorschot en moet ruim 50.000 euro terugbetalen.

Voor de eerste periode NOW konden werkgevers de definitieve berekening aanvragen vanaf 7 oktober 2020 tot en met 31 oktober 2021. Voor de andere NOW-periodes worden de bedragen pas later bekendgemaakt.

Het overzicht geeft aan hoeveel er al is verstrekt en op hoeveel geld de werkgever uiteindelijk recht heeft. De NOW was zo opgezet dat werkgevers eerst een voorschot ontvangen gebaseerd op de loonsom en een geschat omzetverlies.

De uiteindelijke bedragen per club:

PSV: 3,2 miljoen

RKC Waalwijk: 523.000 euro

Willem II: voorschot 891.000 - definitief 839.000

NAC Breda: voorschot 587.000

TOP OSS: 205.000 euro

FC Den Bosch: 362.000 euro

Helmond Sport: 166.000 euro

FC Eindhoven: 222.060 euro

Willem II heeft dus een te hoog voorschot gekregen en moet 52.000 euro terugbetalen. Voor NAC is het definitieve bedrag nog niet berekend en dat kan volgens het UWV meerdere oorzaken hebben.

