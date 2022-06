Man en vrouw vastgebonden en mishandeld tijdens brute woningoverval

Bewoners van een huis aan de Nuenenseweg in Geldrop zijn in de nacht van woensdag op donderdag rond drie uur overvallen. Minstens drie overvallers drongen het huis van de man en vrouw binnen, bonden ze vast en mishandelden ze zeker een half uur lang.

De overvallers waren uit op geld en vertrokken na een half uur met onbekende buit. De bewoners bleven lichtgewond achter. De politie wil zolang het onderzoek loopt niet vertellen wat zij precies hebben gestolen.

Het drietal is er in een auto vandoor gegaan. De politie doet onderzoek en roept getuigen of mensen met camerabeelden op zich te melden.