Buschauffeurs in en om Waalwijk gaan zaterdag staken

Mensen die zaterdag gebruik willen maken van het openbaar vervoer in en vlakbij Waalwijk, moeten rekening houden met problemen. Een deel van de buschauffeurs, de FNV-leden, gaan staken.

De bussen naar en van de Efteling rijden wel, maar reizigers moeten rekening houden met extra drukte in die bussen.

Pas op het laatste moment zal duidelijk zijn of er ritten uitvallen door de staking en welke dat zijn. Als dat het geval is, dan wordt dat zo snel mogelijk verwerkt in de diverse online reisplanners. Arriva probeert zoveel mogelijk volgens de normale dienstregeling te rijden, maar kan overlast niet voorkomen, zo meldt het bedrijf.

Hoger loon

De stakende chauffeurs willen hogere lonen en betere arbeidsvoorwaarden. Eerder deze maand en vorige maand staakten buschauffeurs in onder meer Helmond, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Roosendaal en Bergen op Zoom.

