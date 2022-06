Verwarde man gooit tientallen ruiten kapot bij Maxima Medisch Centrum

De hoofdingang van het Maxima Medisch Centrum in Eindhoven is tijdelijk dichtgetimmerd met planken. In de nacht van woensdag op donderdag probeerde een verwarde man tevergeefs binnen te dringen en gooide tientallen ruiten aan diggelen.

Het ziekenhuis laat weten dat de beveiliging heeft ingegrepen en dat de man daarna door de politie kon worden aangehouden. "Wij vinden het uiteraard erg vervelend dat het incident tot nachtelijke onrust heeft geleid, maar zijn blij dat geen patiënten of collega's gewond zijn geraakt", zegt het ziekenhuis in een verklaring.

Vernielde ruiten bij de hoofdingang