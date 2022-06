Het beste Brabants: De Berregse Kamer wint de Zachte G-prijs 2022

Dialectgenootschap De Berregse Kamer heeft de Zachte G-prijs 2022 gewonnen. Voorman Cees van Broekhoven, al jaren voorzitter van het genootschap, krijgt van de jury een 'bijzondere vermelding'. Er waren vijftig inzendingen voor de wedstrijd van Erfgoed Brabant, de jury bracht de shortlist eerder terug tot zeven inzendingen.

De Zachte G-prijs is een prijs voor 'bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants' in de breedste zin van het woord. Van het verzamelen van dialectwoorden in de eigen plaats tot maken van Brabantse toneelvoorstellingen, poëzie, proza of juist het Brabants laten klinken op social media.

De Berregse Kamer en Van Broekhoven moesten het opnemen tegen onder meer de Brabantse taalexpert Wim Daniëls, Patrick Marcelissen van de band WC Experience en de Brabantse troubadour Noud Bongers.

Juryrapport

De Berregse Kamer en Van Broekhoven wonnen volgens de jury de prijs 'door de langdurige, brede, actieve, creatieve én vernieuwende wijze waarop aandacht wordt besteed aan het dialect.' Er waren mooie woorden voor de voorman: "Cees is een bevlogen uitdrager van het dialect in verschillende hoedanigheden."

En voor het genootschap als geheel: "De Berregse Kamer is het voorbeeld van een duurzaam actief dialectgenootschap dat een mooie mix laat zien van traditionele activiteiten, zoals het organiseren van een dictee in het dialect en de uitgave van een woordenboek, en vernieuwende projecten, waarbij de brug die naar de jeugd geslagen wordt", zo stelt de jury.

Het is de vijfde keer dat de prijs word uitgereikt. De laatste keer was in 2020. Toen won zanger en verteller Cor Swanenberg.