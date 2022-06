Cees straalt met Zachte G-prijs: 'Wij zijn traditioneel en vernieuwend'

Cees van Broekhoven glundert de dag na het winnen van de Zachte G-prijs nog altijd van alle loftuitingen die De Berregse Kamer en hijzelf donderdagavond kregen van de jury tijdens de uitreiking van de cultuurprijs. Cees werd een 'bevlogen uitdrager van het dialect in verschillende hoedanigheden' genoemd.

"Laten we eerlijk zijn, het is een hobby waar je mee bezig bent", blikt Cees vrijdagochtend terug op de uitreiking. "Dat doe je natuurlijk gepassioneerd en vol overgave. Dan is het heel erg fijn als dit zo gewaardeerd en omschreven wordt."

Toch ging De Berregse Kamer met de eer aan de haal. De Zachte G-prijs wordt al sinds 2013 uitgereikt voor 'bijzondere prestaties op het gebied van het Brabants' in de breedste zin van het woord. Van het verzamelen van dialectwoorden in de eigen gemeente tot het maken van Brabantse toneelvoorstellingen, poëzie en proza en het Brabants door laten klinken op social media.

In de strijd om de Zachte G-prijs kreeg De Berregse Kamer de voorkeur boven bekende namen zoals de Brabantse taalexpert Wim Daniëls, Patrick Marcelissen van de band WC Experience en de Brabantse troubadour Noud Bongers. "Ja, dat was verrassend", vindt Cees. "De concurrentie was niet mis."

De Berregse Kamer is op veel uiteenlopende gebieden actief. "We organiseren een Berregs Dictee, we doen een Leske Berregs op de basisscholen en we geven boeken uit. We organiseren ook nog de stripkesavond, een spellingsles omdat we in Bergen op Zoom woorden met een accent grave en accent aigu schrijven."

Maar ook carnavalsverenigingen kunnen bij De Berregse Kamer terecht. "We adviseren daarnaast Vastenavendoptochtbouwers hoe ze correct de naam van hun wagen en de naam van hun groep moeten schrijven. We organiseren stadswandelingen en we brachten kort geleden een voorleesboek uit voor kinderen. Dat vond ik het leukst van het juryrapport, dat het de jury opgevallen was dat we weliswaar traditioneel zijn, maar ook vernieuwend."

Dat is volgens Cees ook nodig om het dialect levend te houden. "Het is algemeen bekend dat het dialectgebruik achteruit gaat. We spreken het niet zoveel meer. Sommigen hebben er misschien zelfs een afkeer van. We moeten er met zijn allen, alle dialectgezelschappen en -liefhebbers, voor zorgen dat het dialect geen oubollig iets wordt. Dat je niet altijd over vroeger aan het praten bent."

Gelukkig komen er ook nieuwe dialectwoorden bij, weet Cees. "Een poosje geleden vroeg iemand ons hoeveel geheugen er op zo'n pinneke stond. Hij wees op een usb-stick die hij bij zich had. Sinds dat moment heet dit bij ons, in kleine kring weliswaar, een g'eugepinneke."

