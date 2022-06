Brandweer is laaiend want hun stookauto is gestolen

De vrijwillige brandweer in Liempde pakte woensdagavond flink uit tijdens een avond om nieuwe vrijwilligers te werven. Het hele dorp was uitgenodigd om van dichtbij te zien hoe de brandweer een auto openknipt om beknelde inzittenden te bevrijden of hoe een brandende auto geblust wordt. Die stookauto die is nu verdwenen.

Sander van Gils is een van de 20 brandweervrijwilligers in Liempde. Hij vertelde die woensdag enthousiast over zijn brandweerpost. "We hadden nooit eerder zo'n spektakel georganiseerd voor nieuwe aanwas. Die stookauto hadden we mogen lenen van Brandweer Brabant Noord. Die wagen is helemaal geprepareerd om veilig in brand te steken."

"Alles is uit die auto gehaald", legt Sander uit. "Er zit geen motor meer in. De stoelen zijn eruit en er is een speciale aansluiting voor een gasfles waardoor de wagen gecontroleerd in brand staat. Nu is hij verdwenen. We hadden alles opgeruimd en de stookauto langs de kant van het grasveld gezet om hem donderdagochtend op te halen en nu is hij weg."

"Iedereen bij de brandweer is boos", gaat hij verder. "Je kunt er helemaal niks mee met die wagen, maar voor ons is hij belangrijk om mee te oefenen. Het is niet zomaar een sloopauto."