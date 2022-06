112-nieuws: bliksem slaat in huis in Erp • brand op dak huis Den Dungen

In dit liveblog houden we je vrijdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in onze provincie.

Liveblog

07.27 Hulpverlener laat jas achter De politie is op zoek naar iemand die donderdagochtend eerste hulp verleende na een ongeluk op de kruising van de Spoorlaan met de Vijversingel in Os waarbij een automobilist en een fietser betrokken waren. De jas van deze hulpverlener werd als hoofdkussen voor het slachtoffer gebruikt en bleef uiteindelijk achter op de plaats van het ongeluk. De jas kan worden opgehaald bij het politiebureau in Oss. De achtergelaten jas (foto: Facebook politie Oss).

01.52 Bliksem slaat in huis in Erp De bliksem is donderdagnacht in de schoorsteen van een huis aan de Hoek in Erp geslagen. Dit leidde volgens een 112-correspondent tot een klein brandje op het dak dat snel kon worden geblust. De brandweer zette een hoogwerker in om losse stukken van de schoorsteen van het dak te halen.