Boeren protesteren op verschillende plekken in Brabant

Op verschillende plekken in Brabant is actie gevoerd door boeren vrijdagavond. Ze stonden langs op- en afritten van verschillende snelwegen en provinciale wegen waaronder de A67, A2 en N65. Ze protesteerden tegen de stikstofplannen van het kabinet.

De trekkers stonden vanaf half acht vrijdagavond onder andere bij de oprit van de A2 bij Best-West, bij Boxtel Noord en bij Liempde. Ook bij de oprit N279 bij Heeswijk Dinther, bij de N65 bij Oisterwijk en langs de A67 bij Liessel en Hapert stonden ze langs op-en afritten.

Op sommige plekken stonden ze op een nabijgelegen viaduct. Ook op andere plekken in het land stonden boeren langs de snelweg. Het ging om een spontane actie.

De acties waren omstreeks tien uur vrijdagavond weer voorbij, zo liet de politie weten.

Veiligheid handhaven

Een woordvoerder van de politie liet weten dat zij ter plaatse zijn gegaan om de veiligheid te handhaven. “Het idee van de boeren was om bij op- en afritten te staan maar we zagen op sommige plekken dat ze ook op de vluchtstrook stonden. Veiligheid staat bij ons voorop.”

Op de A2 bij Best probeerde een groepje van zo'n tien trekkers de oprit te blokkeren maar de politie wist dit te voorkomen. "Als er sprake was van blokkades of onveilige situaties zijn we met de boeren in gesprek gegaan. Er hebben zich geen problemen voorgedaan, alles is gemoedelijk verlopen”, aldus de politie vrijdagavond.

'Niets dat niet mag'

Een van de boeren die meedeed aan de actie is Stan Verhoeven uit Liempde. Hij stond vrijdagavond rond halfnegen naast de snelwegafrit richting zijn dorp. In het gras, zegt hij, 'niet op de oprit zelf'.

"Wij doen niets dat niet mag", vertelde hij terwijl hij naast de A2 stond. "Niemand heeft last van ons. We willen de burgers zo min mogelijk tot last zijn. Wat kan de burger eraan doen dat we zo'n kabinet hebben?"

Als er 'geen redden meer aan is', kunnen de protesten volgens Verhoeven wel heftiger worden. "Dan kan het zomaar zijn dat er iets gebeurt waar burgers wel hinder van ondervinden. Dat alles geblokkeerd wordt. Niet dat ik dat wil, maar dat kan ik me voorstellen."

Acties

Afgelopen woensdag hielden de boeren een landelijke actiedag in het Gelderse Stroe bij wijze van verzet tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze kondigden toen al aan dat ze de komende tijd vaker onaangekondigd zullen actievoeren.

