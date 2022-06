KNMI waarschuwt voor onweersbuien met veel regen en windstoten

Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien die vrijdagmiddag over de provincie trekken. Plaatselijk kan veel regen vallen. Ook is er kans op hagel en windstoten tot zestig kilometer per uur. Het weerinstituut heeft code geel afgegeven.

"Het kan 's middags echt flink plenzen", vertelde Raymond Klaassen van Weerplaza vrijdagochtend in het radioprogramma 'Wakker!' op Omroep Brabant.

Dertig millimeter neerslag

Ook afgelopen nacht was dit al het geval. "In Gilze en Rijen viel afgelopen nacht al bijna dertig millimeter regen. Ook in Oost-Brabant viel een flinke hoeveelheid: tussen de vijftien en twintig millimeter. In Woensdrecht daarentegen nog geen tien millimeter."

Die nachtelijke onweersbuien verdreven de hitte waar we donderdag overdag mee te maken hadden. Toen werd in delen van Brabant een temperatuur van 32 graden aangetikt. "Die hitte is nu verdwenen, maar ik vind het nog steeds behoorlijk benauwd buiten. Het is erg vochtig vanwege al die buien."

Rond halfacht vrijdagochtend was de temperatuur gedaald naar 17 tot 20 graden. In de middag loopt die op naar 22 of 23 graden. Raymond verwacht dat vrijdagmiddag tussen de buien door de zon nog zal doorbreken.

Het blijft wisselvallig

Komend weekend blijft het een beetje wisselvallig weer. Zelfs op een dag kunnen we volgens Raymond best grote verschillen zien. "Bijvoorbeeld zaterdag. Dan is het in het westen van de provincie overwegend bewolkt en kan er in de loop van de dag weer een aantal buien overtrekken. In het oosten kan de zon wat vaker doorbreken. Daar zal de temperatuur ook wat verder oplopen. Het wordt twintig graden in het westen en 23 of 24 graden in het oosten. Maar ook daar gaan later op de dag weer buien overtrekken. Ik denk in de nacht van zaterdag op zondag."

Zondag overdag zien we volgens Raymond precies het omgekeerde beeld. "Dan heeft het westen de wat betere papieren qua zon. In het oosten neemt de kans op regen toe. Er schuift dan een storing over Duitsland en die pakt waarschijnlijk ook een stukje Brabant mee."

