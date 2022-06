Er was een donder, een bliksem: Soy Kroon covert Toen ik je zag

De Eindhovense acteur Soy Kroon heeft besloten zijn cover van de megahit Toen ik je zag van Antonie Kamerling als single uit te brengen. Het nummer, geschreven door Guus Meeuwis, speelt een grote rol in de nieuwe solovoorstelling van Kroon.

Onlangs zong Kroon zijn versie van Toen ik je zag in de talkshow van Humberto Tan. Daar kreeg hij naar eigen zeggen talloze positieve reacties op, waardoor het nummer binnenkort ook op Spotify te beluisteren is.

Guus Meeuwis

'Toen ik je zag' werd geschreven door Guus Meeuwis en Jan Willem Rozeboom. In 1997 zong Antonie Kamerling het nummer in de rol van Hero uit de film All Stars. Guus Meeuwis zingt op zijn album Schilderij, ook uit 1997, een eigen versie van het nummer.

Na de dood van Antonie Kamerling in 2010 werd Toen ik je zag weer massaal beluisterd. De single kwam na dertien jaar opnieuw binnen in de Nederlandse Single Top 100 op nummer 1.

Theatertour

Soy Kroon staat volgend jaar in de theaters met een solovoorstelling, 'Nu ik je zie' over het leven en werk van Kamerling.

De voorstelling is gebaseerd op het boek dat Merlijn Kamerling schreef over zijn vader Antonie. In dat boek ging Merlijn tien jaar na de dood van Antonie op zoek naar een completer beeld van zijn vader. Het stuk is vanaf begin volgend jaar in de theaters te zien.