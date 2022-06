Deze gemeenten hebben niet één vrouwelijke wethouder: 'Kan écht niet meer'

In bijna alle Brabantse gemeenten zijn de nieuwe wethouders inmiddels geïnstalleerd. In zeven gemeenten bestaat het gehele college uit mannen. Op nog eens negen plekken zijn alle nieuwe wethouders man, daar hebben ze wel een vrouwelijke burgemeester. De Nederlandse Wethoudersvereniging noemt het teleurstellend: "Dan zie ik zo'n foto van het college en dan denk ik: is dit nou een representatie van de samenleving?"

Omroep Brabant inventariseerde hoeveel vrouwen er de afgelopen weken zijn benoemd als wethouder.

Dit zijn de gemeenten met relatief het meeste vrouwelijke wethouders:

Gemert-Bakel (66% vrouw)

Zundert, Baarle Nassau en Loon op Zand (50% vrouw)

Eindhoven en Helmond (43% vrouw)

Altena en Veldhoven (40% vrouw)

In deze gemeenten is het hele college, dus ook de burgemeester, man:

Meierijstad

Oosterhout

Woensdrecht

Cranendonck

Eersel

Son en Breugel

'Dit kan niet meer'

Het percentage vrouwelijke wethouders in Brabant is 22,8%. In 2018 was dat volgens de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) nog 21%, een lichte stijging dus. Toch stemt het Marcelle Hendrikx, wethouder in Tilburg en voorzitter van de Wethoudersvereniging niet vrolijk. "Ik vind het jammer, dit is echt teleurstellend want ik had gehoopt een grotere stijging te zien. Ook omdat er de afgelopen tijd zoveel aandacht voor is geweest."

Over het aantal gemeenten zonder vrouwelijke wethouders (16) en zelfs ook geen vrouwelijke burgemeester (7) is ze nog stelliger. "Ik vind dat dit gewoon niet meer kan. Dan zie ik zo'n foto van het college en dan denk ik: is dit nou een afspiegeling van de samenleving? Dan sta je wel heel ver weg van de maatschappij." Hendrikx zegt dat ze niet de enige is die dit vindt. "Je hoort iedereen er met verbazing over spreken, inmiddels."

Inspanningsverplichting

Hoe kan het dat ondanks alle goede bedoelingen, er op veel plekken geen vrouwelijke wethouders geïnstalleerd zijn? Hendrikx: "Iedereen snapt hoe belangrijk diversiteit is, maar als puntje bij paaltje komt, lukt het niet." Volgens haar zit hem dat deels in het feit dat 'aan de voorkant' iedereen meer vrouwen wil, maar elke partij na de verkiezingen een eigen wethouder naar voren mag schuiven. En dat is vaak een (witte) man.

Volgens haar ligt de oplossing in de verandering van dat proces. "Misschien moeten politieke partijen een inspanningsverplichting hebben, ze moeten dan gewoon een vrouw leveren. Maar dat is heel ingewikkeld om te regelen."

Willen vrouwen wel?

Zou het ook kunnen dat vrouwen gewoon geen wethouder willen worden? Hendrikx: "We weten uit onderzoek dat vrouwen weldegelijk geïnteresseerd zijn." Wel schort het soms aan initiatief. "Vrouwen moeten vaker en eerder hun hand opsteken. Vaak denken ze ‘dat is wel heel veel uur werk’, terwijl het een geweldig ambt is! Het levert zoveel op voor jezelf. De politiek is een geweldige wereld. Dus steek je hand op, en kom erbij."

Om te zorgen dat het percentage vrouwen over vier jaar hoger is, is er volgens Hendrikx nu werk aan de winkel. "We moeten dit heel serieus nemen. Vrouwen voelen zich ook niet altijd welkom. De politiek wordt nog te vaak als een bolwerk van mannen gezien, ook aan die beeldvorming is nog iets te doen. Want als je dit over 4 jaar anders wil hebben, dan moet je er nu mee aan de gang."