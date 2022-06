Tim van Rijthoven over loting Wimbledon: ‘Vol zelfvertrouwen op de baan’

Tim van Rijthoven gaat met open vizier de baan van Wimbledon op voor zijn debuut. De loting koppelde tennisser uit Roosendaal vrijdag aan de ervaren Argentijn Delbonis. "Op papier hoor ik hier van niemand te winnen en op die manier ga ik het toernooi in."

Van Rijthoven is vooralsnog blij dat hij op het prestigieuze toernooi mee kan doen. “Het is hartstikke gaaf om hier te zijn en hier überhaupt te mogen spelen. Ik ga er vol tegenaan.”

Delbonis is de nummer 85 van de wereld. Van Rijthoven is na zijn winst van het Libema Open de nummer 105. “Tegen Delbonis heb ik nog nooit gespeeld, dus ik weet niet wat er van hem te verwachten is. Daar gaan we ons de komende dagen op voorbereiden.”