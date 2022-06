Interessante loting voor Tim van Rijthoven op Wimbledon

Tim van Rijthoven wacht een mooi debuut op het hoofdtoernooi van Wimbledon. De tennisser uit Roosendaal begint zijn allereerste Grand Slam tegen de Argentijn Federico Delbonis, de nummer 85 van de wereld. De twee stonden nog nooit tegenover elkaar. Van Rijthoven kreeg een wildcard voor Wimbledon na zijn winst van het Libema Open.

Bij het eventueel bereiken van de tweede ronde speelt Van Rijthoven tegen de winnaar van het duel tussen de Spanjaard Taberner en de Amerikaan Opelka, die als 15e is geplaatst.

Het spelen van de eerste ronde op Wimbledon levert Tim van Rijthoven in ieder geval iets meer dan 58.000 euro op. Voor Van Rijthoven is het niet de eerste keer dat hij op Wimbledon speelt. Als jeugdspeler bereikte hij in 2014 de kwartfinale van het jeugdtoernooi.

Tot het toernooi in Rosmalen was de 25-jarige Van Rijthoven vooral een talent dat op een doorbraak wachtte. Hij is na zijn toernooiwinst van twee weken geleden de nummer 105 van de wereld. Sindsdien speelde hij geen wedstrijden meer.

Wimbledon staat dit jaar in het teken van het honderdjarig bestaan. Omdat spelers uit Rusland vanwege de inval in Oekraïne op het toernooi worden geweerd zijn er geen punten te verdienen voor de wereldranglijst. Enkele topspelers hebben daarom afgezegd.

De eerste partijen op Wimbledon beginnen maandagochtend. De mannenfinale is op zondag 10 juli.

