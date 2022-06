Opnieuw lange rijen voor Eindhoven Airport, reizigers komen uren te vroeg

Het is vrijdagmiddag erg druk bij Eindhoven Airport. Reizigers klagen dat ze uren moeten wachten om het vliegveld in te komen. Buiten staat een lange rij. Volgens de luchthaven komt dat doordat de mensen veel te vroeg aanwezig zijn.

De reden van de lange rij van vrijdag is namelijk dat reizigers veel te vroeg aanwezig zijn. "Wij adviseren reizigers om 2,5 tot 3 uur van tevoren aanwezig te zijn. Maar we zien nu dat er mensen zijn die 4 of 5 uur van tevoren komen. Dat is niet handig, zij staan dan veel te vroeg in de rij."

Om de reizigers die het eerst moeten vertrekken zo snel mogelijk door te laten stromen, is de fast track niet voor iedereen open. Die wordt nu gebruikt om de eerst vertrekkende passagiers voorrang te geven.

