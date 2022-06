Jumbo komt duizenden medewerkers tekort: ‘Dit gaan klanten merken’

Supermarktketen Jumbo heeft bijna 5300 vacatures openstaan. Een gigantisch en ongekend aantal volgens supermarktdeskundige Paul Moers. Ruim 5000 vacatures staan er open voor onder andere vakkenvullers en kassières. “Klanten gaan zeker merken dat het rommeliger wordt in de winkels en vakken minder snel gevuld worden”, aldus Moers. “Dit is echt uniek, dit heb ik nog nooit meegemaakt.” Een woordvoerder van Jumbo ziet nog geen problemen.

Bij de Jumbo zijn zo’n 100.000 medewerkers in dienst. Volgens een woordvoerder van de gele supermarktketen zijn ze altijd op zoek naar collega’s voor in de winkels, in distributiecentra, online bezorglocaties en de restaurants van La Place, die ook onderdeel zijn van het Jumbo-concern. “Met de naderende zomerperiode hebben we relatief veel bijbaanvacatures voor het aantrekken van extra collega’s."

"Het verschil tussen winst en verlies is klein en dat is een groot probleem.”

Maar het vinden van nieuwe medewerkers is bijna niet te doen, vertelt deskundige Paul Moers. Problemen voor de zomerperiode liggen dan ook op de loer. “Het is een algemeen probleem bij supermarkten om mensen te vinden. Als het om het aantrekken van medewerkers gaat, concurreer je ook met de horeca.” En die horecazaken hebben net wat meer ruimte om een medewerker een euro extra per uur te geven. “Die ruimte hebben supermarkten niet. De nettowinst ligt onder de 1 procent, dus je kunt niet zomaar iets aan de lonen doen. Het verschil tussen winst en verlies is klein en dat is een groot probleem.”

Supermarktdeskundige Paul Moers (foto: Remko de Waal/ANP).

Jumbo heeft zo’n 700 winkels, concurrent Albert Heijn 1100. Toch heeft de AH een stuk minder vacatures, namelijk 3880. “De Albert Heijn heeft een beter imago, is populairder en dus leuker om bij te werken. Daar moet de Jumbo echt tegen vechten.”

“Mooi verhaal van ze, maar groeien is dom als je geen personeel kunt krijgen."

Een vacatureprobleem kan het de Jumbo heel lastig gaan maken, weet de supermarktdeskundige. “De winstgevendheid van de supermarkt staat onder druk, La Place heeft een probleem en de Hema is een gigantisch probleem voor ze.” Volgens Moers missen ze in Veghel focus. “Ze zijn enorm gegroeid en willen te veel aanpakken.”

Hema en La Place zijn onderdeel van de Jumbo-groep (foto: ANP).