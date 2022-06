Jurgen van den Goorbergh verrast door motorraceprestaties van zoon Zonta

Zonta van den Goorbergh is zaterdag bij de kwalificaties voor TT van Assen een bezienswaardigheid. Hij is met 16 jaar de jongste coureur in de Moto2. Hij is ook de zoon van Jurgen van den Goorbergh uit Breda, de laatste Nederlander die furore maakte in de koningsklasse van het wegracen.

Het verschil tussen Zonta en de toprijders is meestal klein. Hij is al een aantal keren in de top 20 geëindigd en heeft geroken aan WK-punten. “Dat zit er nu zelfs al in en dat hadden we bij aanvang van het seizoen helemaal niet durven voorspellen."

Van den Goorbergh wist wel dat zijn zoon talentvol was, maar Zonta heeft hem ook verrast. De tiener was eerder dit seizoen in de eerste vrije training voor de Grote Prijs van Portugal de snelste in de regen. "Dat zegt iets over zijn talent. Hij had nog nooit in de regen gereden met zo'n motorfiets. Je kunt zeggen dat het puur lef is, maar het is ook de kunst om in die omstandigheden de motorfiets de baas te zijn en erop te blijven.”

Stilletjes hoopt Van den Goorbergh op een natte baan in Assen. "Hij is een extreem goede regenrijder, dat is gebleken. Als het nat is, dan moet hij ervoor gaan en kan hij voor een verrassend resultaat zorgen."