Dertig graden, maar brandhout vliegt de winkels uit: 'Nog nooit meegemaakt'

Houtboeren kunnen het nauwelijks geloven: het is dertig graden, maar het brandhout vliegt de winkel uit. Dat komt mede door de hoge gasprijzen, die door de oorlog in Oekraïne alleen maar hoger worden. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Mensen zijn bang dat ze van de winter geen hout hebben."

Al heel de coronaperiode zit de afzet van brandhout in de lift, zegt haardhoutleverancier Wim van Alphen uit Moergestel. "Maar op dit moment gaat het door het dak. Normaal gesproken is hout niet in trek in de warme maanden, maar nu is het dertig graden en verkopen we alsnog veel brandhout."

"De inkoop is moeilijk en duur. Iedereen vraagt naar hout."

De afzet gaat al de hele zomer als een lopend vuurtje. De verkoop van brandhout lijkt maar niet te stoppen. Dat komt door de gasprijzen. Hout stoken is nu een aantrekkelijk alternatief. Bovendien is er veel te doen rondom de levering van gas. Lang verhaal kort: iedereen wil hout op voorraad hebben om deze winter met zekerheid (goedkoop) warm te zitten. Hout wordt dan ook enkel duurder. Een kuub hout gaat nu nog voor ongeveer 110 euro, legt Van Alphen uit. Met de nadruk op 'nog'. "De inkoop is moeilijk en duur omdat er zoveel vraag is. Bijvoorbeeld van mensen die deze winter zeker warm willen zitten, maar er is ook veel vraag ook uit de industrie", aldus Van Alphen, die doelt op biomassacentrales die elektriciteit opwekken uit hout, zoals in Geertruidenberg.

"Te veel werken is ook niet goed."