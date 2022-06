Koen pest Mexicanen nog elk jaar met door Arjen Robben versierde strafschop

Mexicanen worden nog altijd furieus als ze terugdenken aan 29 juni 2014. Hun land werd in Brazilië door het Nederlands elftal uitgeschakeld op het WK na een versierde strafschop van Arjen Robben. Koen Houwen uit Son pest de Mexicanen er nog altijd graag mee. Elk jaar zet hij daarom op 29 juni een levensgrote, kartonnen Arjen Robben voor de deur van zijn restaurant in Mexico-stad.

Die hoop werd euforie, want niet veel later ging Arjen Robben theatraal neer in het strafschopgebied en kreeg een penalty. Klaas-Jan Huntelaar verzilverde de pingel en het Nederlands elftal bereikte de kwartfinale van het WK. Mexico huilde en moest naar huis. De woede in het Noord-Amerikaanse land richtte zich vervolgens op één persoon: Arjen Robben.

De wedstrijd leek gespeeld op die dag in Fortaleza, Brazilië. Met nog twee minuten op de klok stond Oranje in de achtste finale met 1-0 achter tegen Mexico. Maar in de 88e minuut maakte Wesley Sneijder de 1-1 en was er weer hoop voor Nederland.

Nu, acht jaar later, is die wond bij sommige Mexicanen nog altijd niet geheeld. Elke Nederlander die in Mexico over voetbal begint, krijgt de wind van voren. No era penal! Het was geen penalty!

Koen Houwen uit Son en Breugel runt een Hollands restaurant in Mexico-stad en wrijft het er voor de grap nog jaarlijks in bij de Mexicanen. Als lolletje, een onschuldig pesterijtje naar vrienden en buurtgenoten. Hij heeft er speciaal een levensgrote, kartonnen beeltenis van een vallende Arjen Robben voor laten maken. Op 29 juni staat die weer voor zijn zaak.

"Elke Mexicaan weet nog hoe onze vriend Robben in de laatste minuut over de grote teen van Marquez viel. Het was een traumatische ervaring voor Mexico. Het wordt hier ooit vergeven, maar nooit vergeten."