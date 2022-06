Huub kan geen hondenvoer betalen, maar Brabant schiet massaal te hulp

Huub Sengers uit Den Bosch kan na een herseninfarct het voer voor zijn twee honden niet meer betalen. Nadat Omroep Brabant zijn verhaal bracht, meldden zich talloze Brabanders die Huub en de dierenvoedselbank willen helpen.

Huub meldde zich daarom bij de dierenvoedselbank. Zij hebben genoeg voer, maar geen goede plek om het uit te delen. Dus liggen er zakkenvol honden- en kattenvoer te wachten in een schuurtje in Gemonde. Huub staat al een half jaar op een wachtlijst.

De 59-jarige Huub was jarenlang vrachtwagenchauffeur. Hij kon zich financieel goed redden, totdat hij in 2014 een herseninfarct kreeg. Daarna ging het bergafwaarts met zijn gezondheid. Een kapotte knie, een hartinfarct en een burn-out. En dus minder inkomen.

Omroep Brabant bracht Huubs verhaal en dat liet Brabanders niet ongeroerd. Het artikel op onze website leverde veel mails en reacties via sociale media op. Iedereen wil helpen. Huub zelf is overdonderd door alle reacties.

"Het is overweldigend. Ik heb even nodig om alles te verwerken, maar ik ben de mensen echt dankbaar", zo laat hij weten. "Ik hoop vooral dat mensen weten dat de dierenvoedselbank dit probleem heeft. Er zijn meer mensen zoals ik."

Een van de talloze Brabanders die willen helpen is Tess uit Vught. Het verhaal van Huub maakte veel bij haar los. Dat komt ook door persoonlijke situatie. Helaas heeft ze onlangs onverwacht haar hond moeten laten inslapen.

"Ik kan me zijn situatie heel goed voorstellen. Mensen zeggen dan: maar je kunt je honden toch weer wegdoen? Maar zo simpel is dat niet. Je houdt van die dieren", vertelt Tess. Ze heeft nog vier grote blikken met voer staan en wil ze graag aan Huub geven.

Haar reactie is een van de vele. Zo biedt Hans aan om Huub elke maand een grote zak hondenvoer te geven. Leendert zegt dat hij zelf ook chauffeur is en dat hij Huub dolgraag wil helpen. En dat gaat zo nog wel even door.