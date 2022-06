Bestuurder van busje richt ravage aan tijdens dollemansrit door woonwijk

Een bestuurder van een busje heeft zaterdagochtend een ravage aangericht in de wijk De Groote Wielen in Rosmalen. De bestuurder reed onder meer tegen auto's, een huis, lantaarnpalen en bomen.

"Eigenlijk alles wat hij tijdens zijn rit tegenkwam, werd geraakt", laat een politiewoordvoerder weten.

Ziekenhuis

De bestuurder is met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht om onderzocht te worden. Voor zover bekend is tijdens de dollemansrit niemand gewond geraakt. Waarom de bestuurder zo bizar reed, is nog onduidelijk.

De politie roept getuigen en slachtoffers op zich te melden. De politie is daarnaast op zoek naar camerabeelden, zodat de exacte route van de bestuurder achterhaald kan worden.

Paaltjes uit de grond

De man zou onder meer over De Regenboogkade, het Deltapark, de Zwanebloemweg het Sterrekroospad en de Mosasingel zijn geraasd.

Bij een plantsoen aan de Mosasingel reed de bestuurder twee paaltjes uit de grond en bleef de uitlaat van zijn bus achter.

Ondanks de ravage kregen buurtbewoners weinig mee van de dollemansrit. Zij vermoeden dat de bestuurder voornamelijk over fietspaden reed, vanwege de vele doodlopende straten in die buurt.