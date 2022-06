Yoni filmt dollemansrit door zijn woonwijk: 'Hij leek helemaal te trippen'

Yoni Glaudemans uit Rosmalen heeft zaterdag met de dashcams in zijn Tesla de dollemansrit van een busje door woonwijk De Groote Wielen gefilmd. Hij was net in de auto gestapt om zijn kinderen naar een hockeytoernooi te brengen, toen hij hem zag rijden. Vlak daarna ramde het busje de achterkant van zijn auto.

Imke van de Laar Geschreven door

Nog steeds een beetje beduusd loopt Yoni naar de hoek van de straat. "Ik draaide hier met mijn auto de bocht om en zag een busje hard en slingerend aankomen. Ik ging aan de kant en stopte, maar hij nam de bocht te krap en raakte de achterkant van mijn auto." Het busje reed door en dus ging Yoni erachteraan. "Ik had schade dus wilde wel dat er een formulier ingevuld zou worden. Ik probeerde de weg met mijn auto te blokkeren. Maar toen ik zag dat hij weer zo hard en slingerend aan kwam rijden, ben ik maar aan de kant gegaan."

"Hij leek volledig trippend en draaiend achter het stuur te zitten."

Het busje reed daarna een ander deel van de wijk in. Yoni besloot hem op afstand te volgen. Doordat de Tesla van Yoni is uitgerust met vier camera's, is de dollemansrit vastgelegd. "Ik heb onderweg de politie gebeld en het kenteken genoteerd. En ik ben gaan toeteren. Om mensen op straat te waarschuwen en in de hoop dat het busje zou stoppen. Maar dat gebeurde niet. Hij reed als een malle, daardoor raakte ik hem kwijt. Ik wist ook niet waar hij toe in staat zou zijn, misschien zou hij die bus in z'n achteruit zetten of uitstappen." De bestuurder van het busje leek volgens Yoni zwaar onder invloed. "Hij leek helemaal te trippen en zat te draaien achter het stuur. Dat was echt niet goed."

"Ik ben er nog best goed vanaf gekomen."