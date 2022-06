Sleepvliegtuig met geheimzinnige boodschap voor Eindhovense vrouw

Een sleepvliegtuigje, dat zaterdag boven Boxtel rondcirkelde, is waarschijnlijk doorgevlogen naar Eindhoven.

Zaterdag cirkelde er een vliegtuigje over Boxtel met de tekst 'Seni seviyorum canim askim'. Dat is Turks voor 'ik hou van je mijn lieve liefde'. Omroep Brabant vroeg zich af voor wie het vliegtuigje met de lieve woorden bedoeld is en deed een oproep.

Zondag kreeg de redactie een mailtje van iemand die graag anoniem wil blijven, maar hij zegt te weten voor wie de boodschap bedoeld is. Een Turkse man heeft het besteld voor zijn liefste vriendin in Eindhoven, die zaterdag jarig was. Het sleeptoestel was op weg naar Eindhoven centrum, daar heeft het een tijdje rondgecirkeld.

Eerder was bij de redactie een bericht van Esma binnengekomen, die het vliegtuigje ook had gezien. En wel net op het moment dat zij en haar verloofde elkaar de ring omdeden voor hun verloving. Even dachten we dat dat het mysterie ophelderde, maar het bleek toch anders in elkaar te zitten.

Hoewel het moment van overvliegen perfect uitkwam voor de verloving, bezwoer de verloofde dat hij niks met het vliegtuig te maken had. Desondanks bracht het extra glans aan hun dag. Is hiermee het mysterie opgelost of weet jij meer? Mail het ons.

