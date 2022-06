Clubs vergoeden schade bij OJC Rosmalen na grimmige wedstrijd

De dag na de ongeregeldheden bij voetbalclub OJC Rosmalen is er vooral één van het opmaken van de schade. De club was zaterdag gastheer in de finalewedstrijd om promotie naar de hoofdklasse. Maar het ging mis tussen VV Nieuwenhoorn uit Hellevoetsluis en WHC uit Wezep.

Marielle Bijlmakers Geschreven door