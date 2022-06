Spits Zahavi keert na vertrek bij PSV terug bij Maccabi Tel Aviv

Spits Eran Zahavi keert terug bij Maccabi Tel Aviv in Israël. De 34-jarige Zahavi was na zijn vertrek bij PSV transfervrij en heeft in zijn thuisland een contract getekend voor twee seizoenen.

Zahavi speelde de afgelopen twee seizoenen voor PSV, waar hij in 50 competitieduels 22 keer scoorde. Eerder zei hij over zijn vertrek bij PSV: "Onderling is besloten dat dit het juiste moment is om te vertrekken. Ik heb een geweldige tijd hier gehad. Ik hou van deze club. Natuurlijk waren er ups-and-downs maar ik ga de mooie dingen herinneren."

Over zijn mooiste herinnering hoeft hij niet lang na te denken. "Dat is de bekerfinale geweest. Die wedstrijd ga ik mijn hele leven koesteren."

Overvallen

Gevraagd naar zijn motieven om te vertrekken, haalt Zahavi vooral persoonlijke redenen aan. "Ik heb een nieuwe uitdaging nodig. Maar ik vertrek ook vanwege mijn familie. Wij zijn toe aan een nieuwe plek. Natuurlijk zijn er in de afgelopen twee jaar dingen gebeurd. Die waren moeilijk. Maar het is tijd om door te gaan. Onze tijd hier zit erop."

De Israëliër doelt daarmee op de twee overvallen waar zijn gezin mee te maken kreeg. Die hadden een grote impact op het leven van zijn familie hier in Nederland, al was en is de aanvaller van PSV nog altijd dankbaar voor de steun die ze hebben gekregen.

Liefde

Bij de bekendmaking van Maccabi Tel Aviv zei de aanvaller dat de liefde van de Maccabi-fans hem geen andere keuze gaven dan terug te komen bij de club waar hij al vier seizoenen speelde.

