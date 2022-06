112-nieuws: chauffeur ramt lantaarnpaal • twee auto's botsen op A17

21.29

Een automobilist is in de bocht aan de Nieuwe Kadijk in Breda de macht over het stuur kwijtgeraakt. Hij raakte van de weg en reed een lantaarnpaal omver. Daarna kwam hij over het fietspad in het aangrenzende bos terecht. De chauffeur is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een berger moest de auto weg takelen.