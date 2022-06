112-nieuws: vrouw uit auto geslingerd • jeugd schrikt van schreeuwende man

07.28

Een verwarde, schreeuwende man heeft zondagavond onrust veroorzaakt in een parkje in Sint-Michielsgestel. Kinderen die daar speelden schrokken van hem, evenals buurtbewoners. De man is naar huis gebracht, laat een wijkagent weten. "de problematiek behoefde enige zorg. Die wordt ingeseind.

"04.15 - Auto's uitgebrand in Eindhoven

Op een parkeerplaats voor een flat aan de Urkhovenseweg in Eindhoven zijn zondagnacht acht auto's in vlammen opgegaan. Dat meldt de brandweer. Die kon voorkomen dat de vlammen zouden overslaan naar de flat. Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. De brandweer vermoedt brandstichting. "Het is nog niet duidelijk of er een verband is met autobranden vorige week."