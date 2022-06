Tom en Abdulrahman zijn vrienden voor het leven door buddyproject in Breda

Tom Fugers en Abdulrahman Alissa. (foto: Raoul Cartens) Tom en Abdulrahman, samen met zijn kinderen. De presentatie van het onderzoek aan raadsleden van Breda. (foto: Raoul Cartens) Volgende Vorige 1/3 Tom Fugers en Abdulrahman Alissa. (foto: Raoul Cartens)

Ze werden in 2019 voor vier maanden aan elkaar gekoppeld. Tom Fugers uit Breda en Abdulrahman Alissa, die met zijn gezin uit Syrië vluchtte. Die vier maanden zijn inmiddels drie jaar geworden, want de mannen en hun beide gezinnen hebben een hechte vriendschap ontwikkeld, dankzij stichting Buddy to Buddy in Breda.

Tom en Abdulrahman zijn samen één van de meer dan 650 koppels die stichting Buddy to Buddy sinds oktober 2016 bij elkaar bracht. Het doel is om zo de integratie van vluchtelingen en nieuwkomers in Breda te verbeteren. En uit onderzoek blijkt nu dat dat heel aardig lukt. Asielzoekers die zich na hun komst naar Breda laten begeleiden door bewoners van die stad, doen eerder mee met de samenleving en leren daardoor de Nederlandse taal en gewoontes sneller. De uitkomsten werden dinsdagavond gepresenteerd aan de gemeenteraad.

Tom en Abdulrahman met zijn kinderen schaatsen in het Mastbos in Breda.

Tom en Abdulrahman werden in september 2019 voor vier maanden aan elkaar gekoppeld tijdens een 'matchingsdiner'. Tom: "Daarna kwamen onze gezinnen bij elkaar bij Abdulrahman thuis, waar zijn vrouw voor iedereen had gekookt." Abdulrahman: "En sinds die tijd hebben onze families nog altijd veel contact en gaan we samen wandelen of zelfs schaatsen in het Mastbos. De Syrische en Nederlandse cultuur zijn zeer verschillend." Tom knikt: "Nederlanders zijn meer op zichzelf gericht en letten erg op de tijd en afspraken. Terwijl bij Abdulrahman altijd alles kan en alles leuk is."

"Ik hoop dat onze vriendschap zo blijft bestaan."

Voor de Syriër is de Nederlandse taal een behoorlijke opgave: "Zonder buddy zoals Tom was het voor mij echt heel moeilijk geworden. Ik krijg brieven, e-mail en telefoon in het Nederlands. Door zijn hulp wordt het voor mij makkelijker. Ik ben heel blij met Tom en ik hoop dat deze vriendschap zo blijft bestaan."

Directeur Emma Pierre van stichting Buddy to Buddy in Breda. (foto: Raoul Cartens)

Het koppelen werkt dus twee kanten op: de vluchtelingen komen niet in een sociaal isolement terecht en de betrokken Bredanaars leren de cultuur van nieuwkomers kennen, wat leidt tot meer onderling begrip.

"We krijgen ze hier uit heel veel verschillende landen."

Directeur Emma Pierre van de stichting is trots op de uitkomsten van het onderzoek: "Ik ben er echt blij mee. Ons werk helpt om in samenleving meer draagvlak te creëren voor de opvang van nieuwkomers en vluchtelingen. En we krijgen ze hier echt uit heel veel verschillende landen. Uit Eritrea, Ethiopië, Turkije, Irak, Iran, Rusland, Trinidad en Tobago. En dat komt hier allemaal samen en zo leren we ook weer van elkaar." De cijfers uit het onderzoek op een rij: 88 procent van de vluchtelingen heeft na de vier maanden nog contact met de Bredase buddy.

Ruim 82 procent van de nieuwkomers spreekt beter Nederlands.

91 procent van de deelnemers doet actief mee in de samenleving.

De vluchtelingen hebben meer zelfvertrouwen, zijn minder eenzaam en zelfredzamer.

Door de gelijkwaardigheid tussen de buddy's ontstaat een genuanceerder beeld van elkaars cultuur.

De resultaten dragen bij aan een groter draagvlak voor opvang en integratie van vluchtelingen in Breda. Toch zijn er volgens stichting Buddy to Buddy nog wel dingen die beter kunnen. "Zo is het aantal vluchtelingen dat graag een buddy wil veel groter dan het aantal Bredanaars dat zich hiervoor opgeeft. Dus iedereen die wil helpen is welkom", aldus Emma Pierre.