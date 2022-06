Jongen bewusteloos door vuistslag in het gezicht: dit is de dader

Een gebroken kaak en een paar titaniumplaten in zijn gezicht: dat zijn de ergste gevolgen voor het slachtoffer van een mishandeling bij het station in Eindhoven in april van dit jaar. In Bureau Brabant laat de politie beelden zien van de dader en van een taxi die rakelings langs het slachtoffer rijdt. Die chauffeur is een belangrijke getuige.

Een avond je stappen op zaterdag 2 april eindigt voor een jongeman in het ziekenhuis. Rond half vijf in de ochtend wandelt hij het station uit, richting de busstations. Hij raakt aan de praat met een wachtende jongen. Het lijkt op het oog een onschuldig gesprekje. Kopschopper

Plots krijgt het slachtoffer een vuistslag in het gezicht. De jongen valt meteen bewusteloos achterover op de grond. Terwijl hij daar ligt, geeft de dader hem nog een trap tegen het hoofd. Dit wordt allemaal vastgelegd door camera's. De dader ging er na de trap snel vandoor. In Bureau Brabant zijn de beelden van de mishandeling te zien. Ook zie je dat vlak achter twee mannen een taxi vertrekt. De taxi maakt een bocht en rijdt langs de jongen die bewusteloos op de grond ligt. Deze chauffeur moet iets gezien hebben en is voor de politie een belangrijke getuige. Deze getuige is nog niet gevonden net als de dader.