Boeren voeren actie op provinciehuis, maar blijven met lege handen achter

Verschillende boze boeren zijn maandagmiddag naar het provinciehuis in Den Bosch gegaan om daar te protesteren tegen de stokstofplannen van het kabinet. Ze gingen met een klein groepje naar binnen en vroegen om 'een lijntje naar Den Haag'. Maar ze vertrokken met lege handen. Het is onduidelijk of er nog meer protesten in Brabant gaan volgen maandag.

Er stond een groepje tractoren voor het provinciehuis. Ook was er veel politie aanwezig, onder meer met motoren. En de ME was ter plaatse. Alle toegangswegen rondom het provinciehuis werden uit voorzorg afgesloten.

"We staan weer buiten en we zijn teleurgesteld."

Tientallen minuten nadat het kleine groepje boeren het provinciehuis betrad, stonden ze weer buiten. Een van die boeren is de Brabantse Farmers Defence Force-voorman Mark van den Oever. Hij hoopte met de actie de provincie te laten inzien 'dat het zo niet meer kan'. "Het lijntje naar Den Haag ligt er wel", zegt de boer, "maar ze willen het niet inzetten. Er wordt wel gezegd dat ze ons meer perspectief willen bieden, onder meer met een brief in september. Dan is Prinsjesdag. Maar ja, we staan nu weer buiten en we zijn teleurgesteld." Boeren blokkeerden maandag op meerdere plaatsen de snelweg uit protest tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Vorige week hielden boeren ook al een grote manifestatie in Stroe. Maar volgens sommigen heeft dat niets uitgehaald. Daarom werd er maandag opnieuw gedemonstreerd.

