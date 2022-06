Tim van Rijthoven wint overtuigend bij Wimbledon-debuut

Tim van Rijthoven heeft maandag zijn eerste wedstrijd op Wimbledon overtuigend gewonnen van Federico Delbonis. Na een moeizame start herpakte de Roosendaler zich knap en won hij met 3-0 van de Argentijn. Het is voor de Brabantse tennisser zijn allereerste overwinning op een Grand Slam.

De grote vraag was of het sprookje van Van Rijthoven in Londen een nieuw hoofdstuk kreeg. Na zijn onverwachte winst op het Libéma Open in Rosmalen was iedereen nieuwsgierig hoe de Roosendaler zich zou houden op een Grand Slam. Hij kreeg een Wildcard van de organisatie van Wimbledon. Hierdoor hoefde hij geen kwalificaties te spelen.

Van Rijthoven leek toch last te hebben van de zenuwen in de eerste set. De eerste break van de wedstrijd was dan ook voor Delbonis. Maar de Brabander knokte zich sterk terug. Na een bloedstollende tiebreak won hij alsnog de eerste set (7-6).

Krachtige slagen

Daarna kwam Van Rijthoven beter in de wedstrijd en ging hij meer zijn eigen spel spelen. Zijn spel werd agressiever en steeds vaker had Delbonis geen antwoord op de krachtige slagen van Van Rijthoven.

Al snel stond de Nederlander op een 5-0 voorsprong. Uiteindelijk won hij de tweede set met 6-1. Ook de derde set ging Van Rijthoven voortvarend van start. Wederom liep hij snel uit naar een ruime voorsprong (4-0). Het spel van de Roosendaler was overtuigend en net als op Libéma Open sloeg hij veel aces.

De derde set won hij uiteindelijk met 6-2 waardoor Van Rijthoven zich mag melden in de tweede ronde. Het is de eerste keer dat hij een wedstrijd wint op een Grand Slam.

In de volgende ronde wacht de winnaar van de wedstrijd Carlos Taberner – Reilly Opelka. Deze wedstrijd wordt op woensdag gespeeld.