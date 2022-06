Tennistoppers Oremans en Haarhuis zien potentie Van Rijthoven op Wimbledon

Spannend. Dat is het woord dat de voormalige tennistoppers Paul Haarhuis uit Eindhoven en Miriam Oremans uit Berlicum gebruiken als het gaat over het debuut van Tim van Rijthoven op Wimbledon. Maandag begint de tennisser uit Roosendaal aan zijn eerste Grand Slam. “Hij moet genieten van het moment”, stelt Haarhuis.

“Ik keek mijn ogen uit toen ik voor het eerst door de poort van Wimbledon liep”, weet Haarhuis nog goed als hij terugdenkt aan 1990. In hetzelfde jaar debuteerde Oremans op het heilige gras. “Ik was best wel beetje nerveus.” Het prestigieuze Wimbledon straalt in alles traditie uit. De kleding moet bijvoorbeeld spierwit zijn. “Met een rood streepje kom je niet weg”, lacht Haarhuis. Deze editie wordt ook nog gevierd dat het centre court van Wimbledon 100 jaar bestaat. Haarhuis weet nog goed dat hij er jaren over heeft gedaan om een keer op dat centre court te mogen spelen. Ook bij kleedkamer 1 kwam hij lang niet eens in de buurt. “Die is echt alleen voor de geplaatste spelers en de grote namen.”

“Hij moet zich focussen op wat hij zelf in de hand heeft.”

Een klein voordeel heeft Tim van Rijthoven wel bij zijn debuut in Londen op een Grand Slam, namelijk dat hij als jeugdspeler al eens speelde op Wimbledon. “Vijf weken geleden had hij hier voor getekend”, stelt Haarhuis die vindt dat Van Rijthoven niets te verliezen heeft. “Hij moet focussen op wat hij zelf in de hand heeft.” Beide oud-tennistoppers denken dat de 25-jarige tennisser uit Roosendaal sterk genoeg in zijn schoenen staat en nuchter is. Al maakt Haarhuis, die ook Daviscup-captain is, gelijk een voorbehoud. “Die service had hij een paar jaar geleden ook al. Hij moet vooral evenwichtiger worden en ervaring opdoen.” Na de winst in Rosmalen is Oremans vooral benieuwd naar wat dat mentaal met Van Rijthoven gedaan heeft. “Hoe gaat hij met die nieuwe status om? En, niet onbelangrijk, hoe gaat z’n omgeving daar mee om?”

"Nu heeft hij twee weken niet gespeeld.”

Haarhuis vindt de voorbereiding op Wimbledon niet optimaal. Van Rijthoven heeft na Rosmalen geen wedstrijd meer gespeeld. “Ik was gelijk doorgegaan. Nu krijgt hij de grootste wedstrijd van zijn leven en heeft hij twee weken niet gespeeld.” In Rosmalen versloeg Van Rijthoven ook op gras een aantal top 10-spelers. ”En dat niveau kan hij nu weer verwachten”, stelt Oremans. Nieuw voor de Roosendaler is dat hij op dit niveau vijf sets zou kunnen spelen. “Alles is nieuw, spannend en pittig, maar hij heeft er 15 jaar van gedroomd. Het gaat om wat in zijn hoofd zit”, vult Haarhuis aan.

“Tim heeft laten zien dat het snel kan gaan.”