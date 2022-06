Schoonspringster Praasterink bij WK-debuut elfde op 10-metertoren

Schoonspringster Guurtje Praasterink uit Eindhoven is bij de wereldkampioenschappen zwemmen als elfde geëindigd in de finale van de 10-metertoren. De 19-jarige debutante kwam in Boedapest tot een score van 268,55 punten. Daarmee hield ze alleen de Duitse Christina Wassen (253,80) onder zich.

