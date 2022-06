Vrouw met spoed naar ziekenhuis na ongelukkige val op fietspad in De Mortel

In De Mortel zijn rond een uur maandagnacht een vrouw en een man op een fietspad gevonden langs de Lochterweg. Volgens een politiewoordvoerder lijkt het erop dat de vrouw op weg naar huis de sloot in gefietst is. Daarbij zou ze haar hoofd ongelukkig hebben gestoten.

Omstanders en buurtbewoners hebben in eerste instantie hulp verleend totdat een agent langskwam. Deze verleende assistentie en werd al snel geholpen door collega's. Ook een traumahelikopter werd ingeschakeld.

Politie en ambulancemedewerkers verleenden hulp (foto: Harrie Grijseels/SQ Vision Mediaprodukties).