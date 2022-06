Philips: 'Slaapapneu-apparaten minder gevaarlijk dan gedacht'

De problemen met slaapapneu-apparaten van Philips leveren minder op voor gebruikers dan werd gedacht. Dat zegt de onderneming op basis van vroege resultaten van het onderzoek naar de apparaten. De terugroepactie gaat evenwel onverminderd hard door.

De problemen zouden worden veroorzaakt door het geluidsisolerend schuim in de apparaten. Dat zou mogelijk kunnen afbrokkelen, maar ook chemische stoffen kunnen afgeven. Omdat Philips niet wist hoe schadelijk die chemicaliën waren, ging het bedrijf ervan uit dat ze kankerverwekkend zouden zijn.

Maar na uitgebreide tests in het laboratorium blijkt de afgifte van die chemische stoffen veel minder groot dan gevreesd, volgens het bedrijf zelf. Bovendien bleek de uitstoot van die stoffen in de geteste machines ook nog binnen de veiligheidsnormen te zitten. Daarmee is de kans op kanker en andere ziektes als gevolg van het gebruik van de slaapapneumachines 'zeer klein', volgens Philips.

Gelachtige massa

Ook hield Philips rekening met het afbrokkelen van het isolatieschuim. Dat blijkt nu echter nauwelijks te gebeuren. Als het schuim aangetast wordt, verandert het in een soort gelachtige massa. De mogelijkheid dat kleine deeltjes in de longen van gebruikers terechtkomen, is daarmee ook minder waarschijnlijk geworden.

Voor de testresultaten leunt Philips sterk op Noord-Amerikaanse apparaten. In die regio werden ook apparaten met aangetast schuim gevonden, terwijl dat in Europa en Japan niet zo was. Mogelijk heeft het schoonmaken met ozon daarbij een rol gespeeld. Bij apparaten waarvan de gebruikers zeiden dat ze niet schoongemaakt waren met ozon was 0,5 procent aangetast. Als gebruikers zeiden de apparaten met ozon te hebben schoongemaakt, schoot dat omhoog naar zeven procent. Philips heeft overigens nooit aangeraden om schoon te maken met ozon en de Amerikaanse toezichthouder FDA heeft er zelfs voor gewaarschuwd.

Duidelijkheid geven

Met het geven van de update voldoet Philips aan eisen van de FDA. Maar naar eigen zeggen wil het bedrijf gebruikers ook wat duidelijkheid geven. "Op dit moment zeggen we tegen patiënten: 'Overleg met je arts of je het apparaat moet blijven gebruiken'. Deze informatie kan daarbij helpen."

In Nederland heeft Philips inmiddels zo'n 35.000 apparaten vervangen. Dat is ongeveer een derde van het totaal. Wereldwijd wil Philips eind dit jaar negentig procent van de ongeveer 5,5 miljoen betrokken apparaten vervangen door een nieuwe of een volledig herzien exemplaar voorzien van een ander soort isolatieschuim. Daarvoor zette Philips al bijna negenhonderd miljoen euro opzij.

