Apneu-slapers willen geld van Philips, wat is er aan de hand?

De rechtszaken en claims vliegen Philips om de oren, nadat bekend werd dat de apneu-apparaten, die mensen met slaapproblemen gebruiken, mogelijk niet deugen. Deze week werd bekend dat vier Nederlanders het bedrijf aansprakelijk stellen. Ook in het buitenland lopen meerdere rechtszaken.

Waar gaat het om?

Het gaat om de apneu-apparaten van Philips. Bij apneu stoppen mensen in hun slaap een paar seconden met ademen. Ongeveer één op de honderd mensen heeft slaap-apneu. De luchtpijp of het slappe strottenhoofd zakken tijdens de slaap in en sluiten af. Door de slechte slaap zijn mensen met apneu vaak overdag moe.

Er zijn meerdere bedrijven die hiervoor medische apparaten leveren. Er wordt dan lucht in de keel of neus geblazen, waardoor de luchtwegen vrij blijven. Ongeveer 50.000 Nederlanders gebruiken apparaten van Philips.

Wat is daar mis mee?

In april stuurde Philips een waarschuwing uit voor haar apparaten, die onder de naam Dreamliner op de markt komen. In het apparaat zit kunststofschuim en daarvan kunnen schadelijke deeltjes en gassen loskomen. Dat kan gevaarlijk voor de gezondheid zijn. Klachten zijn hoofdpijn, misselijkheid en braken. Wereldwijd gaat het om 3 tot 4 miljoen apparaten, die moeten allemaal vervangen worden.

Dat gaat echter langzaam, want wereldwijd is er een tekort aan chips en onderdelen.

Hoe gevaarlijk is het?

Volgens Philips en verschillende apneu-centra valt het gevaar waarschijnlijk mee. Zo zouden de schadelijke stoffen alleen bij een chemische schoonmaak vrij kunnen komen. Daar moet echter nog verder onderzoek naar gedaan worden.

Intussen heeft de FDA, de Amerikaanse medische waakhond, de apparaten geclassificeerd als ‘Class I’. Dat is de zwaarste categorie. Het gaat om situaties waarbij er een redelijke kans is dat een product ernstige gezondheidsproblemen of de dood kan veroorzaken.

Hoe nu verder?

Het onderzoek loopt, later dit jaar wil Philips een rapport publiceren waarin moet staan of en welke schadelijke stoffen er vrijkomen. Daarvoor zijn onafhankelijke testcentra ingeschakeld, aldus het bedrijf.

Wat kost de zaak het bedrijf?

Voor het logistieke deel van de terugroepactie is 500 miljoen euro apart gezet. Voor de rechtszaken en claims is geen bedrag gereserveerd. Dat er in de VS meer rechtszaken zijn, is logisch. In Nederland kun je een bedrijf pas aanklagen als er sprake is van echte misleiding, terwijl het in de Verenigde Staten veel eenvoudiger is om een claim in te dienen.

