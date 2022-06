Brandweerbroers Willy en Paul samen na bijna 100 jaar uitgeblust

Samen zijn ze goed voor bijna honderd jaar brandweer: Paul en Willy Gillisse uit Putte. De twee broers beleefden lief en leed als vrijwilliger van de brandweerpost in hun woonplaats. Vrijdag hangen ze hun helm en overall definitief aan de haak. “Het zal nog wel even slikken zijn wanneer onze brandweerwagen met sirene voorbij rijdt, maar het is mooi geweest”, aldus Willy Gillisse.

Vijftig jaar geleden begon Willy (68) als vrijwilliger bij de brandweer. Zijn broer Paul (60) volgde acht jaar later. “Het was eigenlijk de bedoeling dat we samen honderd jaar zouden volbrengen, helaas zat dat er niet meer in”, aldus Paul. “Dan hadden ze voor mij de brandweerwagen moeten verlagen en een rollator moeten aanschaffen”, grapt Willy.

De oudste van de twee leverde eigenlijk vorig jaar zijn pieper al in omdat hij niet meer in staat was om de jaarlijkse medische keuring te doen. “Ik heb er nog even aan gedacht om het toch te proberen. Maar mijn conditie is niet meer zoals hij is geweest sinds ik ben geopereerd aan alvleesklierkanker. Ik ben blij dat ik toch mocht aanblijven om de vijftig jaar vol te maken en nieuwe jongens te begeleiden.”

Willy en Paul raakten op jonge leeftijd besmet met het ‘brandweervirus’. “Toen ik begon, werden we nog gealarmeerd door een sirene op het dak van de kazerne. Wanneer ik naar de kazerne fietste, werd ik tijdens de rit aangemoedigd door het hele dorp. Pas in de kazerne kregen we van de gemeentesecretaris te horen waar we moesten zijn. Dat was elke keer weer spannend”, vertelt Willy.