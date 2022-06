700 klaslokalen in Eindhoven krijgen desinfectielampen voor schonere lucht

In Eindhoven worden 700 klaslokalen voorzien van desinfectielampen. De ultraviolet-apparatuur (UV-C) moet gaan zorgen voor schonere lucht. De gemeente Eindhoven steekt als eerste stad in Nederland zoveel geld in betere luchtkwaliteit op school. Wel moeten kinderen uitkijken voor de straling, meent TU/e onderzoeker Luc Schlangen. “Mensen moeten niet blootgesteld worden aan de straling.”

Volgens de onderzoeker kunnen UV-C lampen heel effectief zijn. “UV-C straling is een krachtig desinfectiemiddel. De ziektekiemen die in de lucht zweven, worden gedeactiveerd. UV-C straling was eerder al een effectief middel bij mazelen en bij griepuitbraken. De besmettingskansen werden verkleind.” De TU/e-onderzoeker geeft wel aan dat het goed opletten is met de apparatuur. Het UV-C licht is onzichtbaar voor het menselijk oog. “Blootstelling leidt tot mogelijk risico op kanker en oogschade. De straling mag nooit rechtstreeks op mensen vallen. Het moet niet zo zijn dat kinderen op stoelen gaan staan en bovenin die lampen gaan zitten kijken.” Daarom worden de lampen vaak hoog in de ruimte gemonteerd, naar boven gericht. “De straling gaat dan naar het plafond en niet naar de mensen beneden. Er zijn wel voorbeelden bekend waarbij installatiebedrijven de armaturen andersom hebben gemonteerd. Dat is heel onverstandig. Een andere manier om blootstelling te voorkomen, is door de straling aan te zetten als er niemand in de ruimte is”, oppert Schlangen.

"We willen de scholen niet meer dicht als het om covid gaat."

De gemeente steekt 700.000 euro in het project en wil snel actie ondernemen vanwege ‘de verwachte zomergolf en omdat het coronavirus in het najaar en in de winterperiode weer oplaait.’ “We willen de scholen niet meer dicht als het om covid gaat”, zegt wethouder Stijn Steenbakkers. De stad maakte al vier miljoen euro vrij voor aanpassingen aan gebouwen. Die zijn vooral gericht op ventilatie. “Daarnaast heb je ook het behandelen van de lucht. Dat doen deze UV-C lampen. Binnen tien minuten is een lokaal schoon. Uit onderzoek blijkt dat UV-C licht 99,9 procent van de coronavirussen doodt die covid-19 veroorzaken. Zo kun je besmettingen op scholen voorkomen en kunnen scholen open blijven.” Toch is UV-C licht geen wondermiddel volgens de TU/e-onderzoeker. “Mensen kunnen elkaar rechtstreeks besmetten. Als er in een ruimte twee mensen met elkaar praten en de ene hoest richting de andere, dan helpt het UV-C licht in de ruimte niet. Directe overdracht tussen twee mensen vindt dan nog steeds plaats. Wel zullen de virusdeeltjes die in die ruimte rondzweven en langs de UV-C bron komen, worden gedeactiveerd.”

"Je gunt dit iedere klas, in heel Nederland."

Eindhovense basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs die al mechanische ventilatie in het gebouw hebben, kunnen geld krijgen. Ze mogen dan zelf een gecertificeerd bedrijf inschakelen dat de lokalen van de apparatuur voorziet. Vooraf is gekeken of scholen interesse hadden. Meerdere schoolbesturen hebben aangegeven hier gebruik van te willen maken. Wethouder Steenbakkers hoopt dat meer steden dit gaan doen. “We hebben een oproep gedaan aan het ministerie om, naast subsidie van ventilatietechnieken, ook deze methode financieel te ondersteunen. De desinfectielampen hebben zich al bewezen. Ze hangen bijvoorbeeld al bij de GGD. Als we eerst alles nog moeten toetsen, zijn we er te laat mee. Je gunt dit iedere klas, in heel Nederland.”