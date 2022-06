A59 tussen Oss en Den Bosch weer vrij na actie met tractoren

De A59 tussen Oss en Den Bosch is weer vrij. De snelweg was dinsdagmiddag enige tijd gesloten vanwege een boerenprotest. In de buurt van Nuland reden ongeveer zeventig tractoren op de weg. Dat leidde tot vertraging voor het overige verkeer.

De boeren zijn van de snelweg af en vervolgen hun weg naar het provinciehuis in Den Bosch. Alle bestuurders hebben een bekeuring gekregen. Op verschillende plekken in Brabant vinden dinsdag acties plaats. Vanuit onder meer Boxtel en Reusel reed een konvooi tractoren naar het provinciehuis in Den Bosch. Ook bij het gemeentehuis van Meierijstad in Veghel vond dinsdagochtend een protestactie plaats. Vooralsnog gaat het vooral om vreedzame protesten. De boeren zijn niet het niet eens met de stikstofmaatregelen van het kabinet.