Ook baby Olivia demonstreert bij provinciehuis: 'Elke stem telt'

Tientallen boeren demonsteren dinsdagmiddag bij het provinciehuis in Den Bosch. Verreweg de jongste is Olivia Borsboom uit Wijk en Aalburg. Het meisje is pas acht weken oud, maar komt volgens haar ouders nu al op voor de boeren.

Imke van de Laar Geschreven door

Een klein beetje uit de drukte zitten de kersverse ouders Damian en Esther hun dochter Olivia de fles te geven. Onaangedaan door alle trekkers en boeren om zich heen, drinkt ze haar melk geduldig op. Damian legt uit: "Mijn vader heeft een melkveebedrijf en ik werk zelf als loonwerker. We hopen dat Olivia net als wij een mooie jeugd krijgt op de boerderij. Maar als het zo doorgaat, is het maar de vraag of dat gaat lukken."

"Elke stem telt, ook al is 'ie zo klein."